Homem é assassinado dentro de casa onde estavam esposa e filho

Um homem de 26 anos foi assassinado dentro de casa, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, na noite do domingo (14). Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais são de que três homens encapuzados invadiram a residência e mandaram que a esposa e o filho da vítima saíssem do local, antes de atirar contra ele.