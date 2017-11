Homem é atingido por bala perdida dentro de igreja em Paudalho

Um fato inusitado foi registrado na noite desta segunda- feira (20), no município de Paudalho. Um homem foi atingido no maxilar por uma bala perdida dentro de uma igreja evangélica na hora do culto.

O disparo partiu de um assaltante que abordou um motoqueiro nas proximidades da Escola Herculano Bandeira, no centro da cidade, e após tomar a motocicleta, passou a atirar em direção a vítima, que não foi alvejada. No entanto, uma das balas atingiu Israel Miguel da Silva, 58 anos, que estava dentro da igreja. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Paudalho, onde recebeu os primeiros socorros, mas devido a gravidade do ferimento foi transferido para o Hospital da Restauração. Ele passará por uma cirurgia para a remoção da bala que está alojada no maxilar.

De acordo com o delegado de Paudalho, Marcos Roberto, serão analisadas as imagens das câmaras de segurança nas proximidades da igreja e a polícia civil está realizando diligências para identificar e capturar o acusado.