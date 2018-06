Hospital Fernandes Salsa qualifica assistência ao parto

O Hospital Regional José Fernandes Salsa, localizado no município de Limoeiro, no Agreste pernambucano, recebeu da Secretaria Estadual de Saúde (SES) equipamentos para auxiliar nos partos realizados na unidade de saúde. A maternidade do hospital recebe as pacientes por ordem de gravidade. No maquinário recebido, cama pré-parto, parto e puerpério, balanço pélvico e mesa auxiliar.

Para a diretora da unidade, Elisabete Cristina, os equipamentos proporcionarão à parturiente mais conforto, individualidade e segurança. Desta forma, a equipe pode promover assistência humanizada às gestantes durante o trabalho de parto.