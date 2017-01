Hospital pede ajuda para localizar família de mulher atropelada pelo metrô

G1/ O setor de Assistência Social do Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, fez, nesta terça-feira (10), um pedido de ajuda à população para identificar e localizar a família da mulher que teve o braço decepado ao ser atropelada por um trem do Metrô do Recife. O acidente aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolita na segunda-feira (2).

De acordo com o HR, ela afirmou se chamar Maria José da Silva. Tem 51 anos de idade e dois filhos. Informou que vivia em Campestre, uma pequena cidade da Zona da Mata de Alagoas, perto de Água Preta, em Pernambuco. Funcionários da unidade acreditam que ela é uma andarilha.

Depois de passar por procedimentos cirúrgicos, a mulher está em uma enfermaria do 6º andar do HR. Atualmente, os enfermeiros cuidam do ferimento e trocam curativos. Ela sofreu uma amputação no membro superior direito, na altura do ombro. Hoje, conta com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais.

A assistentes social Ednalva Santos, que trabalha no 6º andar do HR, informou que a mulher ainda não recobrou totalmente os sentidos. Em alguns momentos de lucidez, ela conta a companheiras de enfermaria, de uma forma confusa, que vivia no interior de Alagoas.

“Ela fala baixo e não está totalmente consciente. Como soubemos dessa informação, gostaríamos de saber se alguém conhece essa senhora na região”, afirma Ednalva. Segundo a assistente social, quem tiver informações sobre a mulher pode entrar em contato com o HR. O telefone é o (81) 3181-5602.