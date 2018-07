Implantação de sinalização horizontal e vertical em João Alfredo

A Prefeita reeleita de João Alfredo, Agreste do Estado, Maria Sebastiana, esteve com o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, Charles Ribeiro. O objetivo do encontro, que aconteceu no gabinete da presidência, foi entregar o projeto da sinalização vertical e horizontal, além de discutir apoio no processo de integração de João Alfredo ao Sistema Nacional de Trânsito – SNT (Municipalização), uma vez que, o município conta com uma frota de 6.830 veículos, desses 2.740 são motocicletas. Na oportunidade, a Prefeita solicitou, também, a inclusão da cidade na programação de Educação no Trânsito.

Ribeiro informou que já autorizou ao Diretor de Engenharia e Fiscalização de Trânsito do Detran-PE, Sérgio Lins, para que seja realizada a implantação da sinalização. Em relação às ações de educação no trânsito, João Alfredo será inserida na programação. Uma das prioridades do Órgão é reduzir os acidentes no Estado. Para isso estamos trabalhando fortemente com foco na educação.

Ribeiro lembrou ainda que, motorista bem educado, é motorista consciente e responsável pela sua vida e a do outro. Não adianta só autuar ou apreender veículos, temos que partir para o trabalho educando os futuros condutores, nas escolas, capacitando professores, que serão nossos multiplicadores da educação no trânsito.