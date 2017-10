Iniciativa fortalece pequenos empreendimentos na Mata Norte

Com ações voltadas para empreendedores e para o consumidor, o Movimento Compre do Pequeno Negócio (MCPN), em seu terceiro ano de realização pelo Sebrae em Pernambuco, visa atuar em diversas frentes para capacitar os donos de negócios e sensibilizar a população a consumir os produtos de micro e pequenos empresas. As ações, que estão entre palestras, minicursos, oficinas, campanha publicitária e outras atividades começaram no dia 19 de setembro e vão culminar no dia 05 de outubro, Dia Estadual da Micro e Pequena Empresa, quando o Sebrae está incentivando uma grande promoção dos pequenos negócios em Pernambuco. A comemoração – em forma de ações – continua durante o mês de outubro em vários municípios.

Criado em 2015, o Movimento surgiu com o objetivo de estimular os consumidores a comprarem de pequenos negócios, fortalecendo assim a economia e o crescimento desses estabelecimentos, que representam 98% do total de empresas no estado e geram 48% dos empregos formais. Em um ano, 22.486 novas empresas (pequenos negócios que faturam no máximo R$ 3,6 milhões anualmente) foram formalizadas em Pernambuco. A intenção do Sebrae é mostrar para a população que valorizar o micro e o pequeno empresário, escolhendo negociar com ele, será bom para toda a sociedade e pode dar resultados rápidos.

“Com o Movimento Compre do Pequeno Negócio, o Sebrae se aproxima do consumidor. Nossas campanhas [publicitárias] falam diretamente com ele, tentando mostrar a importância de negociar com o micro e pequeno; a importância de comprar perto de casa, no bairro onde mora, de valorizar o esforço e trabalho desses empresários”, pontua Deborah Carvalho, coordenadora do MCPN em Pernambuco. Assim, O Sebrae visa transformar o simbólico Dia da Micro e Pequena Empresa em um movimento de cidadania com o engajamento da sociedade, ao conscientizar o consumidor de que o ato de comprar do pequeno negócio fortalece o comércio local e resulta em ganhos para toda comunidade. Além disso, o Sebrae está organizando ações para capacitar o empreendedor, melhorando seu negócio e o atendimento ao cliente, preparando-o para a grande ação do dia 05 de outubro que acontecerá em 27 municípios pernambucanos.

No total, Pernambuco conta com quase 385 mil pequenos negócios, mas o Sebrae planeja ampliar a marca, por meio de suas capacitações. As formações já acontecem desde o dia 19 de setembro e se intensificam a partir da última semana do mês, quando pontos físicos montados no Shopping Guararapes e no Shopping Paulista North Way, na região metropolitana do Recife, se somam à operação para oferecer uma série de cursos gratuitos ao empresário. O Movimento é realizado em todas as regiões do estado: Recife e região metropolitana, Mata Norte (Goiana, Limoerio, Timbaúba, Itambé), Mata Sul (Cabo de Santo Agostinho e Escada), Agreste Meridional (Garanhuns e Lajedo), Agreste Central e Setentrional (Caruaru, Gravatá, Bezerros, Brejo da Madre Deus e Santa Cruz do Capibaribe), Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica (Serra Talhada), Sertão do Araripe (Ouricuri, Bodocó, Ipubi, Gergelim e Araripina) e Sertão do São Francisco (Petrolina, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Afrânio, Sta. Mª da Boa Vista, Dormentes e Lagoa Grande).

“O Movimento Compre do Pequeno Negócio é uma estratégia que além de promover negócios para este segmento das micro e pequenas empresas estimula a sociedade sobre a importância da geração de renda, empregos e desenvolvimento local, através do fortalecimento dos pequenos negócios. Trata-se de uma política pública que tem como proposta criar mais uma data comemorativa do varejo, associada ao consumo cidadão que promove ganhos para a sociedade e, consequentemente, a melhoria de vida das pessoas”, pontua Oswaldo Ramos, diretor-superintendente do Sebrae em Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES –Na Mata Norte do Estado, as ações serão realizadas nos municípios de Goiana, Macaparana, Feira Nova, Timbaúba, Itambé e Lagoa do Carro. As atividades visam capacitar os empreendedores e abrir portas para novos negócios. Destacam-se os pregões em praça pública, que serão realizados no dia 05 de outubro, em Timbaúba e em Itambé, sobre processos licitatórios, informando aos pequenos empreendedores como comercializar para o governo e prefeituras locais.

02/10/2017 Timbaúba – 1.º Workshop Líder Coaching

05/10/2017 Goiana – Participação na Festa da Padroeira municipal: Nossa Senhora do Rosário – toldos e stands

Timbaúba – 1º Processo Licitatório em praça pública destinado exclusivamente à participação dos pequenos negócios do município de Timbaúba – empresas de construção civil

Itambé – 1º Processo Licitatório em praça pública destinado exclusivamente à participação dos pequenos negócios do município de Itambé – empresas de informática (cartuchos, tonners, etc) pela manhã e Chamada pública para a agricultura familiar à tarde

Lagoa do Carro – XIII FETALC – Feira do Tapete e do Artesanato

02 a 06/10/2017 Condado – Curso INTERNET – Aplicações Na Medida

Dia da Micro e Pequena Empresa- A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco sancionou a Lei Nº 15.720, de 08 de março de 2016, que institui, no Calendário de Eventos do Estado de Pernambuco, o Dia Estadual da Micro e Pequena Empresa, a ser realizado, anualmente, no dia 5 de outubro, e dedicado também ao Movimento Compre do Pequeno Negócio. O Sebrae visa inserir o Dia da Micro e Pequena Empresa no calendário do varejo, como referência para tornar os pequenos negócios lembrados pelo consumidor sempre, e de forma ainda mais especial no dia 5 de outubro. Em 2017, a celebração da data ocorre com uma grande promoção e decoração do comércio de micro e pequenos negócios para o Movimento do Compre do Pequeno Negócio.