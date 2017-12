Inscrições abertas para Colônia de Férias Ecoférias SERTA

As Férias de janeiro estão chegando e o Serta tem programação para criançada na colônia de férias Ecoférias Serta, realizada na Unidade Pedagógica Glória do Goitá/PE. Durante o mês de janeiro, o Serta oferece um programa onde a criança terá a oportunidade de vivenciar atividades lúdicas, com resgate de brincadeiras, práticas agroecológicas, oficina de artesanato, teatro, esportes, cinema em um lugar onde se respira natureza, com segurança, alimentação orgânica, dormitórios confortáveis e uma equipe de profissionais que vão fazer das férias momentos inesquecíveis de convivência social e ambiental.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de dezembro, no valor de R$ 400,00, para uma semana de férias, nas datas de 8 a 12; de 15 a 19 e de 22 a 26 de janeiro de 2018. O investimento garante a participação da criança, de 8 a 12 anos, em todas as atividades da programação do Ecoférias Serta, disponível no final da matéria, mais hospedagem e quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche e janta). Para quem desejar vivenciar apenas um dia da programação, o valor da diária é de R$ 150,00. O pagamento poderá ser realizado no boleto ou cartão, com parcelamentos de até duas vezes sem juros.

Para participar é necessário preencher ficha de inscrição e efetuar pagamento (link disponível no fim da matéria). Materiais de higiene pessoal são de responsabilidade do inscrito. As crianças terão acesso a atividades que envolvem o campo, portanto, será necessário que os pais providenciem alguns acessórios (no caderno de orientações ao final da matéria). Todo valor arrecadado do curso é para cobrir despesas e realizar manutenção do espaço físico da organização.

A colônia de férias será assumida por profissionais de diversas áreas, como pedagogos, arte-educadores, técnicos de agroecologia, além de equipe de segurança e saúde. O pai/mãe responsável deve apresentar documento com foto mais certidão de nascimento da criança.