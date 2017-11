GOIANA/ Instituto Ser Resiliente realiza caminhada festiva de prevenção ao câncer

No feriado de 15 de Novembro, o Instituto Ser Resiliente do município de Goiana realiza a Caminhada Festiva Outubro Rosa/ Novembro Azul. A concentração do evento acontece às 08h, na Praça Duque de Caxias, centro de Goiana, e segue pelas avenidas da cidade, levando a mensagem de prevenção ao câncer de mama e câncer de próstata.

O evento ainda contempla aulas de dança, desfile de moda, sorteios de brindes, praça de alimentação, aplicação de protetor solar, músicas e mais surpresas. “Nós que fazemos o Instituto Ser Resiliente, estamos muito positivos com mais essa ação social que iremos fazer junto com os nossos parceiros.” Comemora Epaminondas, fundador do Instituto.

O ISR não tem fins lucrativos e tem como objetivo promover o desenvolvimento dos jovens goianenses, através do empreendedorismo criativo e estímulo ao processo de autoconhecimento, contando com a parceria de jovens empreendedores e empresários do município.