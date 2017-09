Ivan Ferraz lança novo projeto musical

O cantor, compositor e radialista Ivan Ferraz está com novo projeto musical: “Domingo no Forró”. Ele apresenta no auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro das Graças, Recife, a partir das do meio dia, todos os domingos, um show com forrozeiros consagrados. O projeto, que já faz sucesso entre os apreciadores dos ritmos nordestinos, sempre traz grandes nomes da nossa música, como Irah Caldeira, Israel Filho, Genival Lacerda, Jorge de Altinho, Alcymar Monteiro, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, entre outros. Há alguns anos, ele também apresenta convidados especiais, nesse mesmo modelo de projeto, no Espaço Domiguinhos, Clube da Sudene, no bairro do Engenho do Meio, a partir das 14h, sempre aos sábados. Com esse trabalho, Ivan Ferraz continua promovendo a autêntica música de raiz, o forró, o coco, a ciranda e outros ritmos da cultura popular nordestina. Ele é o maior defensor e pesquisador da música nordestina, promovendo novos intérpretes e compositores. Coquistas, emboladores, cantadores de viola, trios de forró pé-de-serra, cirandeiros, cordelistas, entre outros, também se apresentam nos eventos de Ivan Ferraz.

Guerreiro do forró – Ivan Ferraz, nascido em Floresta (PE), desde a infância conviveu com a música, já que sua avó e sua mãe tocavam bandolim. Com pouco mais de 10 anos de idade assistiu a um show de Luiz Gonzaga. Foi o bastante para aquele menino se interessar pela música nordestina, passando a pesquisá-la com intensidade até os dias de hoje. Formado em Comunicação Social, concluiu o curso de radialismo, e foi trabalhar no Departamento de Divulgação da extinta Fábrica de Discos Rozenblit, nos anos 70. Assim, passou a viver mais próximo de grandes nomes da música regional, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Zé Dantas, Capiba, Luiz Queiroga, Jacinto Silva, Rui de Moraes e Silva, os Irmãos Valença e os maestros Duda e Edson Rodrigues. Em 1977 gravou um compacto na própria Rozenblit, cantando o seu primeiro xote – “Riqueza do Sertão”. Daí por diante, Ivan produziu muitas gravações.