José Humberto Cavalcanti discute impactos socioambientais de presídio em Limoeiro

Em discurso na Reunião Plenária desta quinta (26), o deputado José Humberto Cavalcanti (PTB) relatou os impactos sociais e ambientais da superlotação da Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro (Agreste Setentrional). Ele ressaltou, especialmente, a situação da Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcanti, localizada a cerca de 200 metros do presídio.

De acordo com o petebista, a penitenciária tem capacidade para 426 apenados, mas 1,7 mil cumprem pena no local atualmente. Essa situação, conforme salientou o deputado, gera sobrecarga no sistema de esgotamento sanitário. O problema se agrava nos finais de semana, quando cerca de dois mil visitantes vão até o local.

“As pessoas que circulam ali sentem o mau cheiro das fossas sépticas. O esgoto corre praticamente a céu aberto, e a escola, que tem cerca de 800 alunos, já teve que parar as atividades por uma semana por conta desse problema”, relatou, acrescentando que os dejetos também vão para a ocupação Vila dos Coqueiros.

O deputado dirigiu o alerta à Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), à Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) e ao Ministério Público. “Vou solicitar à Comissão de Meio Ambiente uma visita à escola técnica e à penitenciária para constatar o que estamos dizendo e encaminhar soluções junto aos órgãos competentes”, anunciou.