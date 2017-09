Jovem de 22 anos é morta a tiros por não ter nada de valor para entregar a assaltante

Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros na noite de quarta-feira (20), no bairro José Lustosa, em Santa Maria Da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Ela foi vítima de latrocínio, quando existe intenção ou consumação do roubo seguido de morte. Segundo a Polícia Civil, por volta das 22h, ela e o namorado seguiam por uma rua, quando foram abordados por um homem armado. Ele os conduziu para um terreno baldio e anunciou o assalto. Como os dois disseram que não tinham nada de valor para entregar, o criminoso acabou atirando em Valéria Pereira de Souza.