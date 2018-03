Jovem é morto com mais de 50 facadas em Nazaré da Mata

A Polícia Militar registrou, por volta das 7hs desta sexta- feira (23), o assassinato de um jovem com mais de 50 facadas, no município de Nazaré da Mata.

Jailton Epitácio de Lima, 21 anos de idade, conhecido por “Zero Um”, foi morto próximo a casa dele, na Rua do Angu, bairro do Sertãozinho. O acusado não foi identificado.

Segundo informações da mãe da vítima, que não teve o nove revelado, o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. A polícia trabalha com esta linha de investigação para a motivação do crime.

O corpo de Jailton Epitácio foi recolhido para o IML, no Recife.