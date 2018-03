Jovem leva sete tiros e sobrevive a atentado em Condado

Um homem de 22 anos levou sete tiros e conseguiu sobreviver a um atentado em Pernambuco. O caso aconteceu na noite do domingo (4), no município de Condado, na Zona da Mata Norte. Cleibson Lucas da Silva foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está em recuperação no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife.