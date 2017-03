Jovem mata homem a facadas em Buenos Aires

Um jovem matou a golpes de faca peixeira, nesta quarta- feira (22), um homem em via pública no município de Buenos Aires. Rogério José da Silva Filho, 26 anos, se desentendeu com José Amauri da Silva, 38 anos, e passou a golpear no tórax e braço esquerdo a vítima com uma faca.

Segundo o registro policial, José Amauri deu entrada no hospital local, mas veio a óbito momentos depois. O corpo foi encaminhado ao IML e o suspeito está foragido. O caso foi registrado na Delegacia de Buenos Aires.