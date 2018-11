Justiça suspende Zona Azul em Carpina por 45 dias

Os motoristas que estacionam no centro da cidade de Carpina não pagarão pela Zona Azul Rápida (ZAR) pelos próximos 45 dias. A taxa deixou de ser cobrada por determinação do Ministério Público em Carpina, após audiência pública realizada na manhã desta terça- feira (27). A prefeitura da cidade e a empresa IT2B Tecnologia e Serviços, empresa responsável pelo gerenciamento do ZAR, precisa atender algumas recomendações.

Entre as exigências está o aumento na quantidade de monitores habilitados para a venda dos e-tickets, ampliação da publicidade sobre o funcionamento do serviço, redução de quantidade de vagas com o limite máximo de 1.000 e o aumento do prazo mínimo para o estacionamento rotativo, que atualmente é de duas horas.

O representante da IT2B, Júnior Lucena, assegura que a empresa já havia atendido algumas das recomendações do Ministério Público e que se prontifica a realizar as demais indicações.

O ZAR é um sistema de pagamento eletrônico para o estacionamento rotativo público. Carpina dispõe de um total de 1.193 vagas cadastradas, distribuídas em três zonas de atuação, além de outras específicas para idosos e pessoas com deficiência, nas quais há isenção das taxas.

O valor cobrado por uma hora de permanência é de R$2,00 para automóveis passeios e R$1,00 para motocicletas. O serviço havia entrado em funcionamento desde o início do mês de novembro.