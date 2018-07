Lagoa do Carro promove ação para a saúde do homem

A Noite da Saúde do Homem acontece nesta sexta-feira (27), nas Unidades Básicas de Saúde Soledade, Fernando Lobo e Multirão, no município de Lagoa do Carro. A

ação oferece diversos serviços, como atendimento médico, teste de HIV, teste rápido de Colesterol e PSA, HGT, aferição de pressão, atendimento odontológico, entre outros.

O objetivo é conscientizar a população masculina a cuidar da saúde, e levar mais homens a procurarem as unidades de saúde. Os atendimentos iniciam a partir das 17hs.