Lagoa do Carro tem representante no Concurso Miss Teen 2018

A cidade de Lagoa do Carro será representada pela modelo Waldênia Vasconcelos, 17 anos, no Concurso Miss Teen Pernambuco 2018. O evento está previsto para o dia 02 de junho, no Bairro do Pina, em Recife.

Ela iniciou a carreira desde os 12 anos de idade e sempre venceu os concursos que participou, a exemplo do Miss Recife- 1ª Princesa (2015), Garota Fashion Passira (2016), Miss Lagoa do Carro 2017-2018 e Garota Luzze- Nazaré da Mata (janeiro 2018). Agora ela segue para Miss Teen Pernambuco confiante em trazer o título para a Mata Norte.

Waldênia Vasconcelos é estudante de Educação Física e pretende conciliar a formação com a carreira de modelo. A coordenadora de seus trabalhos é a produtora Sandra Silva.