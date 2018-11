Leonilton Carneiro lança livros em Carpina

O professor, escritor e poeta Leonilton Carneiro do Espírito Santo oferece à literatura brasileira e ao público mais dois títulos de sua autoria: “Arco do triunfo” e “Sonho de Poeta”. O lançamento acontece na próxima quinta- feira (15), na Escola Técnica Maria Eduarda Ramos de Barros, localizada a Av. Padre Rocha, às 16hs.

O autor é um dos maiores escritores e poetas de Pernambuco, e possui publicações de valiosa contribuição à cultura, educação e à literatura. Leonilton Carneiro é membro da União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA) e possui outras obras publicadas, entre elas “Provérbios em Versos I e II”, “Soneto”, “Poema Passo a Passo”, “Por trás da porta”, “Educação a prova”, “A ponte”, “Irmãos Gêmeos”, entre outros.

O autor- Leonilton Carneiro do Espírito Santo, filho de João Carneiro da Silva e de Gercina Carneiro do Espírito Santo. É o terceiro de uma família de quatorze irmãos. É casado com Amelia Maria Carneiro de Albuquerque tendo cinco filhos: André, Marcio, Aline, Rosane e Rosaline Carneirode Albuquerque. É formado em Letras e em Pedagogia (Magistério, Orientação e Administração Escolar e Pós- graduado em Língua Portuguesa). Lecionou em escolas de Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Lagoa de Itaenga e Lagoa do Carro. Foi gestor das escolas João Vieira Bezerra, Francisco Siqueira, Dagoberto Lobo (Lagoa do Carro), Pio X e Santa Cruz (Carpina). Foi secretário de Educação de Carpina e Lagoa do Carro, além de Orientador Educacional na Escola Salesiana Padre Rinaldi, em Carpina. Como escritor tem vários livros publicados e seu trabalho reconhecido no meio educacional e literário.