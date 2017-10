Liminar da Justiça Federal impede mudanças na Hemobrás

O Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE) informou, nesta quinta-feira (26), que conseguiu na Justiça Federal uma liminar que garante a manutenção do contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), no estado. A decisão saiu dois meses após as recomendações do MPF para impedir a adoção de medidas ‘sem embasamentos científico, técnico e legal’ referentes a mudanças na empresa. A fábrica da estatal fica em Goiana, na Zona da Mata Norte.

De acordo com o Ministério da Saúde, a empresa irlandesa Shire, que assinou em 2012 um contrato com a Hemobrás, com validade de dez anos, apresentou uma nova proposta, com investimentos privados, que passou de US$ 30 milhões para US$ 300 milhões.