Limoeirenses discutem emancipação

A sociedade limoeirense discute a correção da data de Emancipação Política do município na próxima sexta- feira (07). A reunião ocorre no plenário da Câmara de Vereadores, a partir das 10hs.

A discussão veio à tona após a constatação histórica feita por pesquisadores do Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro (IHGCL). Agora, junto ao Poder Legislativo, através de sugestão do vereador Marcos Sérgio, o assunto deve se tornar Lei e a data festiva de emancipação deve alterar do dia 6 de abril para o dia 27 de julho.

“O 6 de abril é a data da eleição do primeiro prefeito do município, porém, antes, desde 1811, Limoeiro tornou-se emancipado através do Alvará Régio concedido pelo príncipe regente, D. João”, explica o presidente do IHGCL, Sivaldo Venerando.