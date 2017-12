Limoeiro recebe oficinas gratuitas para artesãos

A partir desta segunda-feira (04/12), o município de Limoeiro, no Agreste Setentrional, recebe o projeto “Artesanato Hoje: Oficina Prática para Iniciantes na Arte da Criação”, que atenderá 25 artesãos da região, disponibilizando uma formação gratuita em técnicas de Craquelê, Marmorização e Decoupage, em madeira MDF e vidro. As atividades acontecerão até a sexta-feira, 8, no Centro de Criação Galpão das Artes, no Centro da Cidade.

O projeto, que tem incentivo do Funcultura, disponibiliza aos participantes 30 horas/aulas, sendo seis por dia, tendo como culminância uma exposição dos produtos resultados da produção feita nas oficinas. Além de Limoeiro, serão contemplados também artesãos dos municípios de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, Limoeiro, no Agreste e Sertânia, no Sertão, além de Palmares, na Mata Sul, que já recebeu a oficina.

No final, através de uma curadoria, serão selecionados ainda os 40 melhores produtos produzidos, sendo dez de cada macrorregião, para serem expostos durante a Feira de Negócios do Artesanato de Camaragibe – Fenearc. Todos os artesãos, depois de concluída as atividades, receberam certificados comprovando a participação nas oficinas.

De acordo com a coordenação do projeto, o principal objetivo é estimular os participantes a apreenderem novas linguagens produtivas gerando como consequência o aprendizado de formas próprias, resultando na criação de produtos originais com identidade local. Além disso, eles defendem que devido ao crescimento do segmento do artesanato em Pernambuco, se faz necessário a ampliação dessas formações para minimizar a carência de informação e inovação no setor.