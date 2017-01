Loja de varejo é arrombada em Carpina

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar roubar a Lojas Americanas no centro do município de Carpina, na madrugada desta terça- feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, Gleibson Roberto da Silva estava com 44 celulares roubados, além de quatro tabletes e a quantia em espécie de R$1.065, 00.

Em depoimento, o gerente Heitor Marques da Silva, esclareceu que ao ser informado do arrombamento ele foi até a loja na companhia de um cabo da PM. No local eles fizeram uma revista no térreo e em seguida foram até ao primeiro andar onde fica o depósito se depararam com o suspeito com um instrumento conhecido por “pé de cabra” na mão, e que ao vê-los partiu em direção ao gerente. O soldado efetuou um disparo na perna de Gleibson Roberto.

Com a chegada dos outros policiais o suspeito foi conduzido a Unidade Mista de Carpina e em seguida ao Hospital da Restauração, no Recife.

Todo material furtado estava em cima do telhado da Lojas Americanas. Foi recuperado 02 celulares positivo one mod. S420- 04 celulares samsungs J1 mini preto- 02 celulares alcatel Pixi 46.0 – 02 samsung ON7- 04 Cel. J7 Metal – 04 Celulares Samsung cor branca- 08 celulares Moto G4- 02 Cel. Moto G4 Plus- 03 Celulares Le-novo Vibe KG- 02 cel. LG.B2220- 01 Celular Pixi 4 Alcatel- 01 Celular DL- 03 Celular Multleiser- 01 cel. Samsu-ung galax J1- 01 Celular Positivo- 01 Celular LG X Styli- 01 Cel. Neffos- 01 Celular Alcatel Pop4, 01 Tablet Quad. Core- 01 Tablet Quad. Core Intel Cz DL- 01 Tablet Quad Core 8 GB multilaser- 01 Tablet 8 GB Philco- 01 moto G4 Play- 01 Xbox one.

O estabelecimento foi alvo de quatro arrombamentos no ano passado, inclusive um funcionário foi preso acusado de participação nos assaltos.