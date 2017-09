Mata Norte recebe a Biblioteca do SESC

Promovendo o hábito da leitura entre as crianças e os adultos, a unidade móvel do BiblioSesc, que consiste em uma biblioteca adaptada a um caminhão baú, circula esta semana volta às cidades de Itambé, Ferreiros, Ponta de Pedras e Condado, na Mata Norte de Pernambuco.

A iniciativa oferece o acesso a cerca de cinco mil títulos gratuitamente. Entre eles estão títulos de literatura brasileira, infantil, juvenil, política, culinária, artes, além de biografias, de viagens, turismo, gibis, jornais e revistas.

Nesta terça-feira (26), o projeto chegou a Itambé. A biblioteca móvel passará por Ferreiros, na quarta-feira (27), Ponta de Pedras, na quinta-feira (28) e Condado na sexta (29), encerrando a programação de setembro. Para fazer o empréstimo de livro é necessário apresentar uma foto 3×4, além de um documento de identificação e o comprovante de residência para a confecção da carteira de usuário do Sesc, realizada no próprio local. No Estado, duas unidades móveis percorrem as cidades oferecendo ao público o acesso as publicações.

SOBRE A BIBLIOSESC – O projeto foi criado pelo Departamento Nacional do Sesc. Em 2005, Pernambuco foi o primeiro a colocar a ideia em prática. O êxito em solo pernambucano fez com que o trabalho fosse adotado em todo o País. Nesses 11 anos de atividades, foram contemplados vários municípios, como Olinda, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, São Lourenço da Mata, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Paulista, sendo atendidas quase 136 mil pessoas. Desde 2014, o Estado conta com duas unidades móveis do BiblioSesc que percorrem as cidades levando, ao todo, 9 mil exemplares.