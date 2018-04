Mata Norte recebe proposta para o desenvolvimento econômico e social  

O Movimento Novo Norte apresenta nesta terça- feira (17) o Plano de Desenvolvimento da Mata Norte Pernambucana separado por eixo temático: Dinamização Econômica, Saúde, Educação e Turismo.

Na ocasião, os convidados poderão participar da discussão das ações dos mapas estratégicos e propor novas linhas de atuação. O evento acontece no Sesc Ler, localizada a Rua do Arame, no centro da cidade de Goiana, às 13hs.

Participam do projeto, lideranças dos municípios de Aliança, Carpina, Condado, Goiana, Itambé, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho e Timbaúba. O movimento Novo Norte convida as lideranças regionais públicas, privadas e do terceiro setor para se engajarem também.

O Movimento Novo Norte é fruto do Programa Líder, desenvolvido pelo Sebrae Nacional, e tem o intuito de agrupar lideranças de determinada região para juntos desenvolverem um plano de ações por meio do aproveitamento de suas potencialidades.