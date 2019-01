Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 27 milhões

A Mega-Sena pode pagar nesta quinta-feira (17) o prêmio estimado pela Caixa de R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 2.116 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Piratuba, em Santa Catarina.

Na Mega Semana de Verão, excepcionalmente, a Caixa realiza três concursos nesta semana. Na terça-feira (15), cujo o prêmio principal acumulou, hoje e no próximo sábado (19). Normalmente, os sorteios são feitos às quartas-feiras e sábados.

Os apostadores poderão fazer os seus jogos até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.