Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) participaram de um ato na área central do Recife nesta terça-feira (05). Após se concentrarem na Praça do Derby, eles saíram em passeata segurando faixas, cartazes e bandeiras. O ato terminou em frente ao Palácio do Campo das Princesas.

Os manifestantes protestam contra a ordem de desocupação nas cidades de Camaragibe e em Paulista. Outros grupos também participaram da mobilização.