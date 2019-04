Mulheres são homenageadas em livro

O reconhecimento às mulheres que colaboram para o desenvolvimento econômico, político, cultural e social do Estado marca a publicação da 15ª edição do Livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco.

O lançamento está previsto para o próximo dia 25 de maio, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Destaque para a capa produzida pela artista plástica carpinense Ana Guerra que, pela segunda vez, assina a obra que ilustra a publicação. Na ocasião, diversas personalidades também serão agraciadas com o Diploma de Honra ao Mérito Olegária Mariano.

“Anualmente selecionamos as histórias e vamos descobrindo novas pernambucanas que, através dos seus feitos e conquistas, vêm contribuindo significativamente. São bravas mulheres que têm conquistado, com muito esforço, seu lugar na sociedade e têm contribuído para um mundo melhor”, explica o Diretor-presidente do VP, Ramos Silva.

O projeto literário reúne as biografias e contribuições de mais de 55 mulheres de todas as regiões de Pernambuco que, em suas áreas de atuação, sobressaíram-se pela contribuição e incentivo ao crescimento do Estado. Os perfis variam desde médicas, escritoras, professoras, servidoras públicas a artistas.

Entre as agraciadas desta edição, estão Regina Oliveira, locutora da Rádio Maranata, que apresenta a Tarde Maranata, Adriana Roberta Soares de Lima (Adriana do Frevo) – Homenageada do Carnaval Olindense 2018, Camila Ventura – professora afiliada da pós-graduação lato sensu de Oftalmologia da Fundação Altino Ventura e coordenadora do Departamento de Investigação Científica da Fundação Altino Ventura, Patrícia Domingos – Delegada de Crimes Contra a Administração Pública, Roberta Corrêa de Araújo – Juíza do Trabalho Titular da 14° Vara do Trabalho do Recife e Selma Rousy Cabral Almeida – criadora do Instituto Doutores da Felicidade, trabalho voluntário que atende diversos pacientes e acompanhantes em diversos hospitais.

Representam a Mata Norte nesta edição a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseccional Carpina, Ana Bernardo, a ex- secretária de Educação de Carpina, Milca Maria e a pedagoga Marcela Pimentel.

História- A organização da obra é da diretora da Casa da Imprensa e produtora cultural, Silene Floro, e do diretor do Jornal Voz do Planalto, jornalista Ramos Silva. A ideia inicial para o livro foi do jornalista Carlos Cavalcante, falecido em julho de 2011. “A cada edição, descobrimos novas protagonistas de histórias marcantes e que merecem nosso registro. São mulheres, às vezes anônimas, mas que, com sua garra, coragem e determinação têm contribuído significativamente com o desenvolvimento de Pernambuco. Isso merece ser reconhecido”, ressalta Ramos Silva.

Este ano, para a publicação da edição comemorativa dos 15 anos do projeto, está sendo organizada uma cerimônia especial. Para Silene Floro, chegar aos 15 anos do projeto é vencer um ciclo e suas barreiras, para levar adiante um trabalho sério, ético e muito profissional. “Durante esses anos, venho aprendendo e me encantando com a força da mulher pernambucana, que não foge à luta e nem cruza os braços, muito pelo contrário, é a certeza de que de fato elas mudam diariamente a história delas mesmas e de muitas outras pessoas. Sou muito grata a Deus e a todos que comigo compartilham esse sentimento, pois sozinha nada faria”, ressalta.

Dia Estadual- O Calendário Oficial de Eventos do Estado de Pernambuco dedica o 31 de março para o Dia Estadual das Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco, conforme o Projeto de Lei N° 843/2016, de autoria do deputado Antônio Moraes, sancionado pelo Governador Paulo Câmara (PSB). A proposta é baseado no projeto literário Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco.