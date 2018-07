Município de Machados ficou em 5° lugar no IDEPE na regional do Vale do Capibaribe

O município de Machados ficou em 5° lugar na classificação do IDEPE (Índice de Desenvolvimento Educacional de Pernambuco) entre as 16 cidades gerenciadas pela regional do Vale do Capibaribe.

Na tarde da última quarta-feira (11), houve uma reunião sobre os resultados que o município obteve no SAEPE (Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco). O encontro aconteceu na sede da Secretaria de Educação de Machados. A gestora estadual do SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão), Poliana Evas, coordenou a reunião.