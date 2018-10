Mutirão emite documentos gratuitos para moradores em Vicência

O município de Vicência recebe, no próximo sábado (20), um mutirão para emissão gratuita de documentos para moradores. A ação faz parte do programa Balcão de Direitos e oferece aos moradores a retirada de registros de nascimento, casamento e óbito. Os atendimentos acontecem das 8h às 12h, na Escola Estadual de Referência em Ensino Médio Paulo Guedes – Rua Dr. Manoel Borba, 48, no centro de Vicência.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o programa Balcão de Direitos emitiu, entre os meses de janeiro e setembro de 2018, 2.357 documentos como registros de casamento, nascimento, óbito e fotos para documentação. As certidões foram feitas durante ações itinerantes promovidas ao longo do período.