Na magrela: Grupo de petrolinenses encara viagem de 500 km de Bike

Esporte e superação são palavras que quase sempre andam juntas. Mas no caso de uma turma de Petrolina, elas pedalam juntas. Um grupo de seis pessoas participa do 2º Pedala Pernambuco, evento que promove viagens de bicicleta. Desta vez o destino é a cidade de Salvador – BA. Para o professor de Educação Física e organizador da viagem de 500 km, Rinaldo Moura, a principal motivação é a promoção de saúde através do esporte.

– Em 2015 fiz um levantamento no colégio que trabalho e constatei que havia cerca de 30% de alunos do ensino fundamental com sobrepeso ou obesos. Com estes dados pensei em uma forma de motivar as pessoas para sair do sedentarismo e no início de 2016 fui pedalando para Recife – explica o professor.

De acordo com Rinaldo, o grupo é formado por empresários e militares, com idade entre 35 e 55 anos. Eles partiram da Ilha do Fogo no domingo e esperam chegar à capital baiana na quarta-feira (25/01). Ele disse ainda, que para uma viagem deste porte, alguns meses de treino é o suficiente.

– O maior treino é o psicológico por conta da distância, mas quando falamos do condicionamento físico posso dizer que quatro meses de treinamento é o suficiente – acredita.

Para ele, a expectativa é além do grande esforço físico, a construção de valores como amizade, entre os ciclistas.

– Com pessoas que nunca participaram de uma viagem de bicicleta, me sinto bastante gratificado, pois estou conseguindo novos seguidores para o cicloturismo. Durante a viagem passaremos privações e iremos transpor vários obstáculos de conviver com pessoas que até então eram apenas conhecidas. Desta forma sei que fortaleceremos o elo que nos une ao ciclismo – finaliza Rinaldo.

