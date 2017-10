Operação busca suspeitos de homicídios, tráfico e roubo em Garanhuns

A Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto Pela Vida, desencadeou na manhã desta terça-feira (03), a operação de repressão qualificada, denominada “Operação Garanhuns Verde”, com objetivo de capturar integrantes de uma organização criminosa, envolvidos em vários crimes, entre eles: homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, roubo e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e receptação.

Os crimes foram cometidos em Garanhuns e cidades circunvizinhas.

Na referida operação estão sendo cumpridos 26 Mandados de Prisão Preventiva e 23 Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar, expedidos pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Garanhuns.

Na execução do trabalho operacional, participam 158 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães, com o apoio de 30 Policiais Militares.

A operação esta sendo supervisionada pela Chefia da Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 1.

As investigações foram efetuadas pela Delegacia da 22ª Delegacia de Homicídios de Garanhuns, em conjunto com a 18ª Delegacia Seccional – Garanhuns, além da assessoria do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil no Agreste/Dinter-1.