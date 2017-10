Operação Dia das Crianças do Ipem-PE encontra cerca de 3 mil produtos irregulares

Com a aproximação do Dia das Crianças, o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Pernambuco, realizou entre os dias 27 de setembro e 06 de outubro a Operação Especial Dia das Crianças em estabelecimentos que comercializam produtos infantis na Região Metropolitana de Pernambuco.

Foram alvos da operação produtos como brinquedos; cadeiras de retenção, que são as cadeirinhas de automóvel, para transporte de crianças; berços; carrinhos de bebê; e as bicicletas infantis. Durante a fiscalização os agentes do Ipem-PE observaram se os produtos estavam sendo comercializados com o conjunto de informações obrigatórias, como: dados do fabricante ou do importador, CNPJ da empresa fabricante, país de origem, composição, faixa etária e, principalmente, o selo de identificação da conformidade. Todas as informações devem estar escritas em português.

“A Operação Especial do Dia das Crianças teve o objetivo de evitar que os pernambucanos adquirissem brinquedos irregulares para as suas crianças. Queremos garantir o aumento da confiança do consumidor na conformidade do produto e no fato de que estão comprando produtos seguros” afirma Adriano Martins, Presidente do IPEM-PE.

Durante a ação, 35 lojas foram visitadas, sendo 45.456 produtos fiscalizados e 2.915 irregulares. Entre os itens irregulares estavam animais de pelúcia, chaveiros, pistola d’água, brinquedos de madeira e hand spinners. Os estabelecimentos em que foram encontradas irregularidades terão até dez dias para apresentar defesa à autarquia.