Operação prende suspeitos de fraudar licitação e por lavagem de dinheiro em Carpina e Recife

A Polícia Civil realiza a operação “Comunheiro”, na manhã de hoje, para prender suspeitos de envolvimento nas cidades de Carpina e Recife, em um esquema de lavagem de dinheiro e fraude de licitação.

Foram emitidos três mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio judicial de contas bancárias, todos expedidos pelo juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Carpina. Os policiais ainda devem levar para depor duas pessoas, através de mandados de condução coercitiva.

De acordo com as investigações o grupo utilizaria “laranjas” para fraudar e ganhar licitações em diversos municípios, com desvios que podem superar R$ 13 milhões.

Segundo a polícia, o foco inicial das investigações são três empresas. Elas que utilizariam de mecanismos para fraudar e ganhar licitações nas áreas de gênero alimentício, material de expediente e serviços.

As investigações foram efetuadas pela Delegacia de Crimes Contra a Administração e Serviços Públicos – DECASP, sob a presidência do delegado Izaias Novaes, apoiada pelo Núcleo de Inteligência da DECASP e Diretoria de Inteligência da Polícia Civil-DINTEL. A investigação teve origem com a notícia crime enviada pelo Tribunal de Contas de Pernambuco.

Na execução do trabalho operacional, participaram 60 policiais civis, entre delegados, agentes, escrivães, além de dois auditores do TCE. Os presos e materiais estão sendo encaminhados para a sede do Grupo de Operações Especiais, no Recife.

A operação é supervisionada pela Chefia de Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada Especializada-Diresp.A investigação contou Ainda c apoio do Tribunal de Contas de Pernambuco, Controladoria Geral da União e Ministério Público da Comarca de Carpina.