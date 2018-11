Oportunidades de emprego em Carpina

A IT2B Tecnologia e Serviços, responsável pelo estabelecimento do Sistema Zona Azul Rápida (ZAR), em Carpina está recebendo currículos para a função de Monitor de Estacionamento Rotativo Zona Azul Rápida.

Podem participar da seleção os candidatos que tenham o 2º grau completo e habilidade no manuseio de telefones para a emissão dos e-tickets.

Os interessados podem deixar o currículo no escritório da empresa, localizado ao lado da Prefeitura de Carpina, na Praça São José, Nº76, 3º Andar.

Nesta terça- feira (20), foi realizada uma triagem nos currículos entregues anteriormente e os candidatos selecionados realizaram entrevistas para possível contratação.

O ZAR é um sistema de pagamento eletrônico para o estacionamento rotativo público e o objetivo é garantir a mobilidade urbana na área central da cidade e promover a alternância das vagas, para organizar e disciplinar o espaço urbano de forma a

aumentar a oferta de locais para estacionar. A IT2B Tecnologia e Serviços tem 45 anos de trabalho, está presente em 32 municípios em todo o Brasil, com contratos com instituições federais e estaduais, e considerada a 3ª maior empresa de tecnologia do país.