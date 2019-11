Oportunidades de emprego através da Agência de Trabalho de Nazaré e Paudalho

As cidades de Nazaré da Mata e Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, têm vagas de emprego, de acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq).

Os interessados devem comparecer as agências de trabalho dessas respectivas cidades. Informações pelos telefones:

Agência de Trabalho e Emprego de Nazaré da Mata (81) 3633- 4820

Agência de Trabalho e Emprego de Paudalho (81) 3636-5644

Confira as vagas:

Nazaré da Mata Eletricista 10 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Nazaré da Mata Encarregado de seção de controle de produção 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Nazaré da Mata Gerente comercial 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Nazaré da Mata Limpador de fachadas 10 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino fundamental incompleto Nazaré da Mata Mecânico lubrificador industrial 3 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Nazaré da Mata Vendedor interno 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Nazaré da Mata Vendedor de serviços 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino médio completo Paudalho Queimador em olaria 1 Seis meses (com CTPS) Não informado Ensino fundamental completo