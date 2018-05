Parceria entre o TJPE e o Governo de PE garante nova estrutura para cinco delegacias em Goiana

O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Adalberto de Oliveira Melo, e o Secretário de defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, assinaram, no último dia 08, um termo de cessão de uso do prédio do antigo Fórum de Goiana para a Polícia Civil de Pernambuco.

O ato contou com a presença do Chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Kherle, além do desembargador Marco Maggi, o juiz João Targino, assessor técnico do presidente do TJPE, o juiz Gleidson Lima, Diretor do Fórum do Recife.

O termo oficializa a transferência do imóvel, desocupado no final do ano passado pelo Poder Judiciário, para as instalações de cinco unidades da Polícia Civil que atuam no município.

“A cessão de uso é uma demonstração da integração entre os poderes Executivo e o Judiciário, proporcionada pelo Pacto pela Vida. O ato viabiliza a economia de 240 mil aos cofres públicos, gastos anualmente em aluguéis”, comemora o Secretário Antônio de Pádua.

O prédio de dois andares, que fica localizado no Centro de Goiana, na Rua Jiló, abrigará a Delegacia Seccional, a Delegacia Distrital do município, a Delegacia Especializada na Apuração de Homicídios (DEAH), a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e a Delegacia Especializada no Atendimento A Mulher (DEAM).

“As novas instalações irão proporcionar um atendimento melhor para a população e um ambiente de trabalho adequado para os policiais”, afirmou o Chefe da Polícia Civil, Joselito Kherle.