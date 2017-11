Parceria entre Sebrae e Prefeitura beneficia microempreendedores, em Carpina

Capacitar e desenvolver o empreendedorismo para microempreendedores, esse é o objetivo da parceria entre a Prefeitura do Carpina (PMC) e Sebrae, através dos cursos realizados no período de 27 a 29 de novembro, no auditório da PMC, com as palestras e oficinas de negócios Sei Vender, Sei Comprar e Sei Planejar.

O Consultor do Sebrae, Sergio Emilio, é um dos professores e foca suas aulas nas estra estratégias de Marketing. “Meu objetivo é ajudar essas pessoas a terem seu próprio negócio e uma visão mais simplista, de que podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo e que sai da área do sonho, do desejo, e parte para área da realização”, disse.

Para a Secretária de Desenvolvimento Social do Carpina, Marta Guerra, com o direcionamento certo, até o mais simples comércio pode se destacar e aumentar o faturamento. “É uma ocasião das pessoas se capacitarem e tem a facilidade de fortalecer seu empreendimento e poder vender seu picolé, sua pipoca e desse jeito você pode ganhar o mercado. E esse evento é muito bom para o município e tem total apoio do Prefeito Botafogo”, afirmou.

Segundo o comerciante, Hinales Bergue, dono de uma galeteria, os cursos abriram novas perspectivas de vendas e divulgação. “Está sendo ótimo, pois estou aprendendo como se fazer Marketing de alto nível e colocar minha microempresa pra frente. O que aprendi aqui vou aplicar em meu negócio, com certeza”, falou.

Outro aporte que a parceria com o Sebrae trará para a cidade é a Sala do Empreendedor, um local de atendimento onde serão realizados processos de abertura de empresas, regularização e baixa; informações e orientações em gestão; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI).