Paudalho comemora 207 anos de emancipação política

O município de Paudalho, na Mata Norte, a 44km do Recife, festeja nesta sexta- feira (27) 207 anos de emancipação política. A cidade se destaca por ser o terceiro maior polo de romaria do Brasil com o Santuário de São Severino dos Ramos.

As comemorações iniciaram desde as 5hs com queima de fogos de artifício, no Parque de Eventos Beira Rio. Após o hasteamento da bandeira, às 9h, será celebrada uma missa solene na Matriz do Divino Espírito Santo presidida pelo padre Marcos Lucena. Às 12h, a programação segue com mais uma queima de fogos e em seguida, às 15hs tem 2º Encontro de Bandas e Fanfarras. A partir das 20hs sobem ao palco do Parque de Eventos Beira Rio a Banda Sedutora, Elvis, André Viana e Dodô Pressão.

História- Por volta de 1591 iniciou a ocupação de forma organizada, através dos índios que reunidos por padres franciscanos, formaram a aldeia de Miritiba, nas terras onde hoje está localizada Paudalho.

A atividade agrícola, através do plantio da cana-de-açúcar, foi responsável pelo desenvolvimento econômico. A partir de então surgiram vários engenhos. O responsável pela origem do nome da futura cidade, foi fundado pelo colono português Joaquim Domingos Teles. Na propriedade havia uma árvore secular, de cheiro semelhante ao do alho, chamada Pau D’Alho.