Paudalho, Lagoa do Carro e Glória do Goitá homenageiam mulheres

Nesta quinta- feira (08) é o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data estão sendo realizadas a partir desta quarta- feira (07) programações diversificadas nas cidades da Mata Norte. As homenagens variam desde entrega de prêmios, apresentações culturais, até os cuidados com a saúde e o bem estar e as ações de orientação para o combate à violência de gênero.

Hoje em Paudalho, a Biblioteca Municipal Severino Soares, realiza uma homenagem a 58 mulheres que se destacaram nas mais diversas áreas no Município. O evento terá por tema: “Igualdade de Gênero e Empoderamento da Mulher” e contará com momentos de diálogos e apresentações musicais. O evento acontece na sede da Sociedade Musical 22 de Novembro, a partir das 8hs.

Em Lagoa do Carro o dia será dedicado a cuidar da saúde da mulher. Estão sendo oferecidos exames de mamografias, aferição da pressão arterial, atendimento com a enfermeira, citologia, cuidados com a saúde bucal, além de atendimento judiciário. Os serviços são ofertados na Secretaria da Mulher nos horários das 8h às 12hs e das 13hs às 16hs.

Em Glória do Goitá a programação festiva iniciou desde a última segunda- feira (05) e segue até o próximo dia 16. As atividades acontecem em todo o município entre a Sede, Distrito, Povoados, Vilas e Zona Rural.

Hoje em todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino acontecem apresentações Culturais e haverá uma palestra sobre a Violência Contra a Mulher com a delegada Gleide Ângelo, no Ginásio Municipal Fábio Barbosa de Carvalho. Amanhã a programação oferece a EXPOGOITÁ – MULHER, uma Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanatos, na Praça de Eventos da cidade, a partir das 6h da manhã. Haverá café da manhã, apresentações culturais, shows, palestra sobre a violência contra a mulher, momento de beleza, exames, orientações, panfletagem e sorteio de brindes.