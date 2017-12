Mata Norte entre os vencedores do maior Prêmio de Cultura Popular brasileira

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou, nesta terça-feira (28), os 500 ganhadores da 5ª edição do Prêmio Culturas Populares: Edição Leandro Gomes de Barros. Lançado em junho, o prêmio foi recordista em número de inscrições – 2.862 – no âmbito da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC) do MinC. Cada premiado receberá R$ 10 mil. Foram selecionadas iniciativas de todas as regiões: 258 do Nordeste, 151 do Sudeste, 42 do Norte, 21 do Centro-Oeste e 28 do Sul.

Representando a Mata Norte de Pernambuco foram agraciados no maior Prêmio de Cultura Popular do Ministério da Cultura, o mestre Zé Lopes, sua filha Cirleide do nascimento Silva, conhecida por Cida Lopes, a Associação Comunitária e Cultural do Cavalo Marinho Tira- Teima de Zé de Bibi, de Glória do Goitá e o mestre José Severino dos Santos, conhecido por Zé de Vina, de Lagoa do Itaenga.

A comissão de seleção do prêmio, formada por servidores públicos e membros da sociedade civil, elegeu iniciativas que retomam práticas populares em processo de esquecimento e difundem tais expressões para além dos limites de suas comunidades de origem. Entre elas, o Cordel, a Quadrilha, o Maracatu, o Jongo, o Cortejo de Afoxé, o Bumba-Meu-Boi e o Boi de Mamão, entre outros. Não foram incluídas no prêmio Culturas Indígenas, Culturas Ciganas, Hip Hop e Capoeira por já serem objeto de editais específicos lançados pelo MinC.

Foram avaliados a contribuição sociocultural do projeto às comunidades; a melhoria da qualidade de vida das comunidades a partir de suas práticas culturais; e o impacto social e contribuição da atuação para a preservação da memória e para a manutenção das atividades dos grupos, entre outros.