Paulo Câmara entrega conjunto de ações em Surubim

A população de Surubim recebeu o governador Paulo Câmara e comitiva para a entrega de importantes intervenções nas áreas de abastecimento hídrico, agricultura familiar e segurança. Para reforçar a distribuição de água no município, foi assinada a ordem de serviço para limpeza, desassoreamento e ampliação das barragens de Jucá Ferrado e do Caiaí. Para a segurança, foi anunciada a instalação de uma unidade do Posto Avançado dos Bombeiros – PAB, que vai funcionar a partir de abril. Durante o ato, também foram assinados os termos de adesão aos Programas do Leite e de Aquisição de Alimentos, beneficiando cerca de quatro mil pessoas. O encontro aconteceu no último sábado (04).

“Eu fico feliz, como governador, em ter a oportunidade de poder fazer as parcerias que têm dado certo em prol da população. A gente sabe da situação complicada que o nosso País enfrenta, e Pernambuco não escapou disso. Por isso, acredito que se fizer um bom planejamento, dá pra usar o pouco do dinheiro que dispomos em áreas prioritárias, como água, segurança, desenvolvimento social e econômico”, pontuou o chefe do Executivo estadual. Paulo afirmou ainda que o trabalho vai continuar. “Vamos continuar empenhados, fazendo as parcerias com os municípios e avançando com as conquistas. Esse conjunto de ações expressa o nosso esforço para superar os desafios, juntos com o povo e para o povo”, frisou.

O funcionamento provisório do PAB em Surubim será realizado através da cessão do terreno onde operava o antigo Terminal Rodoviário, que foi cedido pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE) à Prefeitura, para abrigar a corporação. A construção de uma nova sede no mesmo local está sendo planejada pelo Governo do Estado. Para o governador, além de oferecer mais segurança para uma região tão importante do Estado, a estrutura vai contribuir ainda mais para a descentralização e interiorização dos serviços dos Bombeiros. “A comunidade vai ficar mais tranquila, e a região vai poder contar com um atendimento mais rápido a partir de agora”, declarou.

Na área da agricultura familiar, foram assinados os termos de adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea (PAA Alimentos) e ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite). O primeiro receberá um aporte de R$ 250 mil para a compra de 80 mil quilos de alimentos, beneficiando 2,5 mil pessoas. O PAA Leite vai distribuir 300 litros de leite de vaca por dia, atendendo 1,5 mil pessoas. Neste caso, o investimento será de R$ 215 mil. Ambos os programas atuam em mais de 100 municípios do Estado através da compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e entidades cadastradas.

O secretário estadual de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota, ressaltou que mais do que promover o acesso à alimentação gratuita, os programas têm o papel de incentivar a agricultura familiar. “Nós estamos oferecendo mais dignidade para essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, e, ao mesmo tempo, estamos incentivando e capitalizando a produção dos agricultores da terra. Uma ação conjunta que, em tempos tão difíceis, faz muita diferença na vida da população”, disse.

ABASTECIMENTO HÍDRICO – Paulo aproveitou a oportunidade para assinar duas ordens de serviço para limpeza, desassoreamento e ampliação da barragem de Jucá Ferrado, assim como para limpeza e desassoreamento da barragem do Caiaí. Juntas, as intervenções contarão com um investimento total de R$ 200 mil, beneficiando cerca de 140 famílias surubinenses. O prazo para a conclusão das obras é de 90 dias.

Ainda no município, o governador visitou as obras de interligação dos Sistemas Produtores de Siriji (Vicência – na Mata Norte) e Palmeirinha (Bom Jardim – no Agreste Setentrional). Com investimentos de R$ 34 milhões, a obra prevê o reforço do abastecimento de sete cidades (Surubim, João Alfredo, Bom Jardim, Casinhas, Santa Maria do Cambucá, Vertentes e Vertente do Lério), garantindo mais segurança hídrica para a região. Ao todo, 150 mil pernambucanos serão beneficiados. A interligação, com conclusão prevista para dezembro deste ano, permitirá à Compesa captar 150 litros de água por segundo, em 37 km de adutoras de 500mm de diâmetro.

Para minimizar os efeitos da estiagem, foi investido no Estado, em um período de dois anos, o valor de R$ 6,2 milhões na construção/recuperação de 62 barragens, beneficiando mais de 9,3 mil pessoas que vivem em comunidades rurais localizadas no Agreste e Sertão pernambucano. Em Surubim, já estão concluídas as barragens de Sitio Capim, Sitio Mimoso, Gangungo, Lagoa da Vaca, Desterro, Tabu e Sitio Cazés.

A prefeita Ana Celia agradeceu, em nome de todos os surubinenses, pelo comprometimento demonstrado pelo Governo com as necessidades do município. “Fica difícil quantificar os inúmeros benefícios que esse pacote de obras e intervenções vão causar nas vidas das nossas famílias. Eu só tenho a agradecer ao governador e sua equipe que sempre tiveram um carinho especial pela nossa cidade”, registrou.

Acompanharam o governador também o deputado federal Danilo Cabral, o secretário estadual da Casa Civil, Antônio Carlos Figueira; o secretário executivo da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, Maurício Cruz; o vice-prefeito de Surubim, Guilherme Nóbrega; o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE), coronel Manoel Cunha; o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Gabriel Maciel; entre outras autoridades da região.