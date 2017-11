A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Coordenadoria da Mulher de Feira Nova promovem uma pedalada em prol da prevenção da violência de gênero. O evento acontece no próximo domingo (26), com concentração as 7hs, na Academia das Cidades. O objetivo da pedalada é o fim da violência contra as mulheres. Inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social.