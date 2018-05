Pernambuco ganha a Primeira Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha

Pernambuco ganhou na última quinta-feira (24/05) mais uma unidade de conservação e a primeira exclusivamente marinha: A Área de Proteção Ambiental (APA) Marinha Recifes Serrambi. O Decreto nº 46.052 foi assinado pelo Governador Paulo Câmara e foi publicado no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e visa a proteção dos ambientes marinhos e costeiros, a conservação da biodiversidade e da beleza cênica, a promoção do uso sustentável dos recursos naturais da região, além

do ordenamento de atividades como o turismo, o lazer e a pesca artesanal.

A área a ser protegida possui 84.036,79 mil hectares sob a influência dos municípios de Ipojuca, Sirinhaém, Tamandaré e Rio Formoso. A sua proteção busca não só ordenamento dos diversos usos econômicos existentes, mas o fortalecimento da pesca

artesanal e do turismo sustentável, através da participação social e da educação ambiental.

A proposta técnica para a proteção da área marinha foi construída de forma colaborativa, sob a coordenação do grupo de trabalho (GT) formado por representantes da Semas e da Agência CPRH. As contribuições foram apresentadas durante reuniões e oficinas participativas com atores locais, como pescadores, pesquisadores, turistas, veranistas, empresários e as três esferas do poder público, nos municípios relacionados: Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaém, Ipojuca, além do Recife. Além disso, dados de pesquisas sobre a biodiversidade marinha, com destaque sobre os paleocanais (espécie de rios submersos próximos aos rios Una e Sirinhaém),responsáveis pela bioconectividade ecossistêmica (conexão que ocorre entre os ambientes marinhos e estuarinos), além de contribuições das equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (Cepene e APA Costa dos Corais) foram acrescentados à proposta.

Após a sistematização das sugestões recebidas nas consultas públicas, a proposta técnica de criação da APA marinha foi aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema/PE), na 91ª reunião ordinária, realizada em dezembro de 2017, na SEMAS, no bairro da Jaqueira. Os conselheiros acataram também as recomendações de priorizar as demandas do segmento da pesca artesanal durante o processo participativo de construção do plano de manejo da unidade de conservação.

Para o Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos André Cavalcanti, a importância da criação da nova APA Recifes Serrambi. “As vésperas do mês do meio ambiente e na semana em que se comemora o Dia da Biodiversidade, 22 de maio, e da Mata Atlântica, 27 de maio, é com muita animação que comemoramos a criação da primeira APA exclusivamente marinha, um marco na história da conservação da biodiversidade marinha de Pernambuco “, afirmou Carlos André Cavalcanti.