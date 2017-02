Pesquisas comprovam os benefícios dos chás para a saúde; Bem Estar explica

Dieta da moda e tem chá que nunca sai da moda. A história da nutricionista Suzana Baschiera, que além de tomar gosto, resolveu por conta própria, tomar chá verde junto com o chá de hibisco. E com um detalhe, ela estava entrando na menopausa. Deu ruim!

A endocrinologista Alessandra Rascoviski explica porque alguns chás provocam essas e outras reações, como pressão baixa ou hipertensão. E um chazinho gelado para refrescar o calorão? É bom, mas tem que ser a medida exata para não sair do limite do saudável. A nutricionista Maria Angélica Fiut explica.

A técnica de infusão é aplicada para preparação de chás de folhas e flores, exemplo, hibisco, cavalinha e camomila.

Os chás devem ser preparados preferencialmente em doses individuais e ser consumidos imediatamente. Porém, quando as doses são muito frequentes, podem ser preparados em quantidade maior, mas sempre para consumo no mesmo dia. Neste caso, deve-se manter o recipiente com o chá bem fechado e guardado na geladeira para que os benefícios do chá não sejam perdidos.

