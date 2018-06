PMPE ganha 208 novas motocicletas e reforça policiamento ostensivo no Estado

O governador Paulo Câmara concretizou, na manhã desta terça-feira (12.06), mais um compromisso do Plano de Segurança Estadual. A partir de hoje, o policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar passa a contar com mais 208 novas motocicletas, que irão fortalecer as operações das unidades especializadas Biesp, BPTran e BPRv. O novo reforço faz parte de um conjunto de 700 motos que foram adquiridas pelo Governo de Pernambuco, com o intuito de reforçar a estrutura operacional da PMPE no combate à criminalidade. Destas, 373 foram entregues. A expectativa é que, já no próximo mês de julho, as demais motocicletas sejam disponibilizadas ao efetivo pernambucano.

“Todos nós sabemos que nas grandes cidades, principalmente na Região Metropolitana, o trânsito está cada vez mais lento, e isso exige velocidade nas nossas ações. E a moto vai garantir isso; que a Polícia tenha condições de chegar mais rápido nos locais que haja ocorrência para fazer o seu policiamento. E vamos, ao mesmo tempo, iniciar esse processo de interiorização, que vai ser muito importante para reforçar a segurança na Zona Rural de Pernambuco. Cerca de 400 motos já foram entregues. Hoje, estamos entregando 208, e já vamos começar a expandir essas entregas para o Interior do Estado”, garantiu o governador.

E complementou: “A Zona Rural vai ser a grande beneficiada, para que possamos realmente ter um policiamento mais intenso nessas áreas do Interior de Pernambuco. E, uma parte significativa dessas motos, vai continuar reforçando também os batalhões da Região Metropolitana. Estamos recebendo motos com 700 cilindradas, que é uma potência bem maior. A Polícia nunca teve uma quantidade de motos com essa potência, que também vai intensificar o policiamento ostensivo em todas as regiões”.

Dos 208 modelos, 150 são da marca Honda XRE 300 cilindradas e serão destinadas para unidades operacionais do Agreste e Sertão do Estado. As demais 58 são da marca BMW 700 cilindradas, e serão encaminhadas para unidades especializadas como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Batalhão Integrado Especializado de Políciamento (Biesp), como explica o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire.

“O motopatrulhamento é uma forma de policiamento que se mostra bastante exitosa para combater a criminalidade, principalmente voltada ao crime contra o patrimônio. As motos entregues no mês passado, já demonstraram que essa estratégia é um sucesso. Nesse segundo lote, estamos atendendo agora os batalhões do Interior. Já os batalhões Rodoviário e de Trânsito, recebem as motocicletas de 700 cilindradas, as BMWs, para terem mais operacionalidade e mais potência nesse patrulhamento de trânsito, como é necessário, com a rapidez de resposta que a motocicleta proporciona”, frisou.

Do total de 700 motos que constam no Plano de Segurança de Pernambuco, 165 motos já haviam sido entregues, no último mês de abril, a diversos Batalhões da Região Metropolitana do Recife. Já as 208 entregues hoje, também serão utilizadas pelas operativas nas regiões do Agreste e Sertão pernambucano. As demais 327, estão previstas para o próximo mês. No total, o investimento para aquisição desses veículos é de R$ 20,3 milhões, viabilizados por financiamento do BNDES.

PLANO DE SEGURANÇA – Anunciadas pelo governador Paulo Câmara em abril de 2017, as medidas do Plano Estadual de Segurança Pública de Pernambuco incluem ações efetivas com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade do Estado. Entre elas, a renovação da frota das polícias e a contratação de novos profissionais. O projeto inclui, ainda, a criação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); a renovação e ampliação da frota de viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMPE), com a entrega de 61 veículos; a criação do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (BIESP), em Caruaru; a promoção de oficiais, subtenentes e sargentos da PMPE e a criação das Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM) nos municípios de Araripina e Tamandaré, que atuam no policiamento ostensivo dos municípios. Todas essas medidas já foram implantadas.

Ainda para este ano, está prevista a inauguração do 2º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (BIESP) de Petrolina, do 26º Batalhão da Polícia Militar (26º BPM) de Itapissuma e da Companhia Independente da PM (CIPM) de Lajedo. Em atenção ao efetivo, nesta semana, foram abertas as inscrições para o novo concurso da PMPE, oferecendo 500 vagas para o cargo de praça, 60 para oficiais e 20 para o Corpo de Bombeiros.

Acompanharam o governador na entrega também o prefeito do Recife, Geraldo Julio; o deputado estadual Waldemar Borges; o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Márcio Stefanni; e o subcomandante da PMPE, coronel André Cavalcanti.

Fotos: Hélia Scheppa/SEI