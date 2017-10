Polícia Civil investiga desvios de quase R$ 12 milhões de verbas públicas em Buenos Aires

A Polícia Civil de Pernambuco está realizando, na manhã desta sexta- feira (27), a 42ª Operação de Repressão Qualificada com o objetivo de prender integrantes de uma organização criminosa que pratica fraudes em licitações públicas e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de desviar cerca de R$12 milhões em verbas públicas do município de Buenos Aires, na Mata Norte. O dinheiro foi desviado da verba destinada para a compra de merenda escolar, aluguel de veículos, combustível e material de escritório.

Segundo informações repassadas o ex-prefeito, Gislan de Almeida Alencar (PSDB), e o vereador Flávio José Barbosa de Melo, conhecido como Flávio de Deda, (PSDB) foram detidos durante a operação. A operação acontece nas cidades de Buenos Aires, Carpina, Paudalho, Limoeiro, Aliança, Paulista e Recife.

Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva, quatorze mandados de busca e apreensão domiciliar, além de onze mandados de condução coercitiva, expedidos pela Comarca de Buenos Aires. Na execução do trabalho operacional, participam 160 policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães. A operação esta sendo supervisionada pela Chefia de Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada Especializada. A investigação conta com o apoio do Ministério Público de Pernambuco, o Tribunal de Contas de Estado e a Controladoria Geral da União.