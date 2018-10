Polícia Federal divulga balanço dos registros de acidentes durante durante o feriadão

O balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida foi divulgado pela polícia nesta segunda-feira (15). No ano passado, a operação teve um dia a mais e foram registrados 75 acidentes, com 44 feridos e nove mortes. A média de acidentes por dia caiu de 15 em 2017, para 12,75 em 2018.

De acordo com a PRF, um dos acidentes mais graves que aconteceu neste período foi registrado na sexta-feira (12), no quilômetro 50 da BR-101, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Na ocasião, um motociclista entrou na contramão da pista central e colidiu de frente com um ônibus, na faixa exclusiva para este tipo de veículo.

O condutor da moto, de 30 anos, faleceu no local. Ninguém do coletivo se feriou. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebidas alcóolicas.

Em outro acidente, um homem de 50 anos foi vítima de um atropelamento na cidade de Lagoa do Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco, no sábado (13), e precisou ser removido pela Base de Operações Aéreas da PRF. Segundo a polícia, o veículo que bateu nele fugiu do local sem prestar socorro. Fiscalização- Ao todo, foram fiscalizados 1.893 pessoas e 1.635 veículos, de acordo com a PRF. Também foram emitidas 767 autuações por diversos tipos de infrações, entre elas 52 pelo não uso do cinto de segurança, 34 por ultrapassagens em locais proibidos, nove pela falta da cadeirinha e quatro pela ausência do capacete.