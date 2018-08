Polícia investiga invasão e destruição de lavoura de cana na Usina Petribu

A Delegacia de Polícia do município de Araçoiaba, na área norte da Região Metropolitana do Recife, investigará o prefeito da cidade, Joamy Alves, por suspeita de mandar invadir o Engenho Sítio Floresta, território privado pertencente à Usina Petribu, e destruir parte da lavoura de cana-de-açúcar do local com a aplicação de agrotóxicos. O flagrante ocorreu nas primeiras horas da manhã de ontem, durante ronda de rotina dos vigilantes contratados para fiscalizar os cerca de 50 hectares totais de terras da usina. O prejuízo calculado chega a uma perda, em média, de seis safras de cana-de-açúcar na área atingida que, segundo a gerência da Usina Petribu, poderá ser mais bem avaliada num prazo de dez dias, quando ocorrem os efeitos do veneno.

À Folha de Pernambuco, o advogado da Usina Petribu, Luís Paulo, relatou que dois homens foram responsáveis pela ação, um deles identificado como Luciano Parnaíba de Araújo, caseiro de uma residência da granja onde o prefeito mora. No relato ao delegado à frente do caso, Marcelo Almeida, ele explicou que estavam no local a mando do prefeito e que o gestor municipal teria contratado Aildo Geraldo de Fontes por R$ 200 para que os dois fossem à propriedade aplicar o agrotóxico. “Há o relato de que o prefeito tem interesse de desapropriar as terras da usina, mas não sei qual o interesse dele nisso, pois as terras são de propriedade nossa. Na delegacia, soubemos que ele queria 15 hectares. Ele não tem nem ideia do tamanho da irresponsabilidade dele, porque ele deu essa ordem como pessoa física. Deu uma ordem que não foi pela prefeitura, invadiu e destruiu um patrimônio”, afirmou.

Apesar de não ter certeza, o gerente da Usina Petribu, Clécio Rodrigues, contou que informações locais dão conta de que a intenção do prefeito, ao querer destruir a lavoura, foi baratear os custos da terra. “Quando se modifica uma terra e se acaba com qualquer indício de lavoura, o território fica mais barato por estar nu. Derruba-se o valor da terra”, afirma. Para se ter uma ideia, o custo para plantar em uma área de cerca de um hectare de terra para produzir cana-de-açúcar gira em torno de R$ 9 mil. O material que estava sendo usado para aplicação irregular foi apreendido para perícia e, após depoimento, os dois homens foram liberados.

Paralelamente ao inquérito da polícia, o advogado do estabelecimento analisará o caso para tomar as medidas judiciais cabíveis. Segundo ele, são vários os crimes cometidos pelo prefeito. “Tem a questão do crime ambiental, já que o uso, compra e venda do agrotóxico dependem de licenciamento, regulamentação, receituário agronômico, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), além de equipamento de proteção individual e nem isso os homens estavam usando. Nem na saúde deles o prefeito pensou, porque tem que ser pessoa capacitada para fazer essa aplicação. Fora tudo isso, ainda tem a invasão, destruição do local e que a ação foi feita a mando do prefeito e não da prefeitura, o que é bem diferente”, contextualizou Luís Paulo.

Procurado, o prefeito de Araçoiaba, Joamy Alves de Oliveira contestou a versão e afirmou que a denúncia não procede. “Primeiro, que a terra não pertence à Usina Petribu. A área foi desapropriada legalmente pelo município. A própria usina (Petribu) aplicou o herbicida na terça-feira para matar o mato e a gente mandou fazer uma correção no local para depois passar uma máquina, porque lá irá funcionar uma área para a prática esportiva“, disse o prefeito. “Temos a permissão de posse. Ninguém invadiu área da usina”, afirmou, explicando que a desapropriação concedida pela Justiça foi recente. Procurado por telefone várias vezes pela reportagem, o delegado à frente do caso não retornou as ligações.

*FolhaPE