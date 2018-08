Polícia Militar apreende duas adolescentes por torturar jovem em Paudalho

Ainda segundo a PM, as duas adolescentes levaram a vítima a um córrego, onde a agrediram e a torturaram por ela ter se relacionado com o namorado de uma das duas agressoras.

A PM também informou que o irmão de uma das jovens denunciou ao 2º Batalhão da Polícia Militar que a irmã e uma amiga dela estavam escondidas em uma casa no bairro do Alto do Cruzeiro porque estariam sendo procuradas por pessoas que queriam se vingar delas.