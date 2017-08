Policiais são treinados para formar tropa de elite

Eles dormem poucas horas, enfrentam fome, sede, frio e calor e são submetidos a exercícios físicos que desafiam os limites dos seus corpos. Essa é a rotina dos homens que escolhem entrar para a tropa de elite da Polícia Militar de Pernambuco. Criado no mês de junho, em substituição à Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) surgiu como alternativa apontada pelo governo do estado para reduzir a criminalidade. Somente nos sete primeiros meses deste ano, Pernambuco já acumula 3.323 assassinatos. Desse total, 447 aconteceram apenas no mês de julho. Mas nem todo militar que entra para o Curso de Operações Especiais consegue chegar até o fim. Assim como a história retratada no filme Tropa de elite, os militares precisam ter garra para se tornarem um caveira, como são chamados os PMs que concluem a formação.

Depois de sete anos sem realizar esta capacitação em Pernambucano, a Polícia Militar iniciou, em 19 de junho, o treinamento de 54 policiais no Curso de Operações Especiais, dos quais sairão militares para o Bope. O Diario acompanhou alguns dias de atividades e traz um retrato do cotidiano do grupo. Passados dois meses do treinamento, só 21 dos 54 iniciantes seguem na preparação. Trinta e três pediram para sair. O prestígio desse tipo de batalhão é tanto que policiais militares de outros estados também se inscrevem no curso. Atualmente, dez alunos “estrangeiros” seguem realizando as atividades. No Bope, os militares recebem uma gratificação sobre o salário e carregam o status de serem uma força especializada para situações especiais.

Em Pernambuco, os PMs do Bope (atualmente composto por ex-membros da Cioe) são acionados, geralmente, para ocorrências que envolvam resgate de reféns, investidas com explosivos ou assaltos a bancos. No entanto, o efetivo de 120 homens também é acionado para realizar revistas em estabelecimentos prisionais, escoltas de pessoas importantes ou até mesmo de presos de alta periculosidade.

Apesar da aposta do governo do estado a respeito do Bope, o especialista pernambucano em segurança pública e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande (PB) José Maria Nóbrega Júnior acredita que essa não seja a melhor solução para o problema. “Pernambuco está num ritmo de crescimento exacerbado dos homicídios. A situação está fora de controle. É preciso mais investimentos em inteligência, investigação, melhores condições de trabalho nas perícias realizadas em locais de crime. Não vai ser meia dúzia de policiais empolgados que reverterá essa situação da violência”, declarou.

Formação muito além de um Rambo

Imagine dormir só uma hora por dia e acordar disposto para iniciar uma nova maratona de atividades sem saber o que virá pela frente. Assim foram os primeiros dias dos alunos do Curso de Operações Especiais do Bope. Com duração média de quatro meses e meio e dividido em quatro módulos, entre aulas teóricas e práticas, o curso tem o objetivo de desenvolver competências técnicas, como orientações de navegação, montanhismo, trato e conhecimento de animais peçonhentos, explosivos e transposição de obstáculos. Além disso, os policiais irão adquirir conhecimentos em operações e inteligência em segurança pública.

“No nosso Curso de Operações Especiais, os policiais são treinados em quatro fases e recebem orientações não só de integrantes do Bope, mas também de outras unidades especializadas e do Corpo de Bombeiros”, ressaltou o coordenador da capacitação, capitão Alexandre Bezerra. Ele destacou a procura de policiais de outros estados em busca do treinamento do Bope. “Temos divulgado muito a nossa doutrina para outros lugares, através de representantes que chegam aqui para fazer o nosso curso e replicam os conhecimentos obtidos conosco”, completou. No curso atual existem representantes de estados como Amazonas, Amapá, Tocantins, Maranhão, Paraíba, Mato Grosso e Espírito Santo.

Dormir no meio de uma mata, rastejar pelo chão segurando uma metralhadora e fazer travessias dentro da água estão entre os desafios. O alto grau de dificuldade de algumas atividades faz com que muitos policiais desistam do treinamento. Há sete anos, a antiga Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe), como se chamava o atual Bope, não abria inscrições para novas turmas. Entre os 54 inscritos para o curso em andamento, todos são homens. Até hoje, nenhuma mulher chegou a participar da formação. Neste ano, uma policial realizou a inscrição, mas não se apresentou para o início da capacitação.

Após dois meses de treinamento, os alunos estão entrando numa fase mais técnica. “Existem as fases rústica, policial, técnica e de operações. Na rústica, primeiro mês de curso, o policial é treinado para situações de cansaço, fome, estresse, sede, frio e calor. Isso acontece para que eles passem a ter qualidades e características capazes de enfrentarem ocorrências que envolvam essas situações”, explicou o subcoordenador do curso, capitão Raphael Pires. Na fase policial, os militares passam a ser treinados com as técnicas de abordagem e contato com o cidadão, coisas que acontecem diariamente. É quando começam as aulas de abordagem e tiro policial.

Nas aulas de tiro policial, segundo o major Câmara Júnior, que é instrutor dessa cadeira e subcomandante do Bope, cada aluno realiza mais de 400 disparos de arma de fogo. Os tiros são efetuados com pistolas .40 e metralhadoras .40. “Os alunos treinam o alvo de distâncias de 5, 10 e 15 metros de distância. Realizam disparos deitados, de joelhos e em pé”, explicou o major. Os militares também recebem treinamento de primeiros socorros. “As técnicas de socorrismo servirão para o caso de um policial ou um terceiro ser alvejado, que o militar possa dar o primeiro atendimento hospitalar até o socorro ao hospital mais próximo”, comentou o capitão Raphael Pires.